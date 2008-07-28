Партия регионов: пусть коалиция сама собирается, сама голосует

Предложение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о проведении внеочередной сессии Верховной Рады является не более чем ее самопиаром.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, текст которого передан УНИАН.

В Партии регионов напомнили, что в зале пленарных заседаний парламента демонтирована система «Рада», поэтому голосование невозможно. Кроме того, немало народных депутатов сейчас находятся в США, где встречаются со своими коллегами – американскими конгрессменами и, вполне вероятно, что украинские парламентарии просто физически не успеют взять билеты и прибыть до четверга в Киев.

“Настоящая же цель премьера очевидна: лишний раз попиариться, пусть и на несчастьи, постигшем жителей Западной Украины, попробовать убедить их, что она и только она искренне желает и имеет возможность оказать им необходимую помощь, окружить заботой и т.п.”, - говорится в заявлении.

При этом в Партии регионов подчеркивают, что именно Ю.ТИМОШЕНКО несет всю ответственность за то, что изменения в государственный бюджет не были поданы на рассмотрение парламента в определенные сроки, то есть до 1 марта текущего года. “Всю ответственность за непринятие этих изменений вместе с ней разделяет и коалиция, которая не смогла проголосовать за них в последний день прошлой сессии”, - считают в партии.

В Партии регионов убеждены, что коалиция и правительство до сих пор не имеют планов системной, взвешенной, целенаправленной работы по обеспечению жизнедеятельности государства, надежной социальной защиты людей. “Вместо того предпочтение, и прежде всего – Юлией Владимировной - отдается самопиару и провокациям. И последнее: если коалиция, в чем она неутомимо всех убеждает, действительно имеет большинство, то никто не мешает ей собраться и принять те решения, которые она считает крайне необходимыми”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, БЮТ инициирует созыв в четверг внеочередной сессии Верховной Рады для внесения изменений и дополнений в госбюджет, которые должны урегулировать выделение денег на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Сегодня на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил членам совета поддержать решение об объявлении отдельных территорий западных областей Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации.

После заседания СНБО председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что чрезвычайная сессия будет созвана в четверг, 31 июля.

Он отметил, что, в соответствии с законом Украины о чрезвычайном положении, украинский парламент должен в течение трех дней одобрить соответствующий Указ Президента (о введении чрезвычайного положения – УНИАН).