Партия "Видродження" требует опровержения безосновательных обвинений со стороны Москаля

Партия "Видродження" официально заявляет, что указанное заявление Геннадия Москаля является клеветой и не соответствует действительности. Мы считаем, что обвинения господина Москаля являются недружественным политическим актом, основная цель которого – отвлечь внимание общественности от негативных результатов работы председателя Закарпатской области.

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Господин Москаль должен доказать свои обвинения или публично извиниться. До того фракция партии «Видродження» в Закарпатском областном совете не будет поддерживать никаких инициатив главы области.

Напомним, что после местных выборов 2015 года именно при поддержке фракции партии «Видродження» был избран председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис и руководители районных советов Закарпатья. Из 38 депутатов (при необходимых 34 голосах), которые поддержали назначение Михаила Ривиса, 11 депутатов от фракции партии «Видродження». Все эти назначения происходили непосредственно в координации с господином Москалем, который тогда не стеснялся обращаться к нам за поддержкой.