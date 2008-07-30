В Партии регионов открестились от Медведчука

Народный депутат, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО заявляет, что Виктор МЕДВЕДЧУК не принимал участия в разработке проекта изменений к Конституции Украины, предложенного “регионалами”.

Об этом говорится в комментарии депутата, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

“Я абсолютно ответственно заявляю, что проект изменений к Конституции Партия регионов готовила самостоятельно и никто из других политиков, в т.ч. и Виктор МЕДВЕДЧУК не имеют никакого отношения к тексту изменений, представленному Партией регионов”, – сказал он.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, Партия регионов имеет достаточно собственных квалифицированных специалистов по конституционному праву. “Я лично принимал участие в этой работе, поэтому могу заверить, что Партия регионов готовила свой проект изменений к Конституции без привлечения специалистов извне”, – отметил он.

В то же время депутат не исключил возможное сотрудничество В.МЕДВЕДЧУКА с БЮТ относительно подготовки изменений к Конституции. “Не могу исключить, что Виктор Владимирович давал и дает консультации БЮТ в процессе подготовки их предложений относительно изменений к Конституции. Такой вывод можно сделать из тех заявлений и предположений, которые делают некоторые эксперты. Попытка скрыть такое сотрудничество Виктора МЕДВЕДЧУКА и Юлии ТИМОШЕНКО путем запуска в медиапространство “информационной утки” относительно сотрудничества В.МЕДВЕДЧУКА с Партией регионов является довольно распространенной практикой деятельности политиков из БЮТ”, – заявил Ю.МИРОШНИЧЕНКО. Вместе с тем он отметил, что не может утверждать, что В.МЕДВЕДЧУК сотрудничает с БЮТ, “учитывая огромное количество грязи, оскорблений и обвинений, прозвучавших из уст Юлии Владимировны в его адрес”.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, Александр ЛАВРИНОВИЧ и Елена ЛУКАШ 8 июля зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (законопроект №2722).

Этим законопроектом предусмотрено закрепить в Конституции внеблоковый статус Украины, а также невозможность размещения на территории государства военных баз других стран и предоставить русскому языку статус государственного.

В свою очередь лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН 19 июля заявил, что проект изменений к Конституции от БЮТ «удивительно похож» на проект изменений к Конституции, предложенный Партией регионов.

"Беру два проекта, делаю табличку, Конституция БЮТ, Партии регионов, читаю, анализирую, делаю выводы. В конце напрашивается очевидное – два проекта удивительно похожи, как мне кажется, очевидно, сняты с одного компьютера, с некоторыми разногласиями, для того, чтобы потом найти компромисс", - сказал он.