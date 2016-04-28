Джемилев допускает отмену запрета Меджлиса Верховным судом РФ лишь при международном давлении

Такое мнение уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Джемилев высказал в комментарии телеканалу "112 Украина".

Он подчеркнул, что крымские структуры являются лишь марионетками, которым поступают указания из Москвы.

"Поэтому, раз пришло указание закрыть Меджлис, то чтобы какой-то суд пересматривал это, - я думаю, это исключается. Но не исключается, скажем, если давление мирового сообщества будет настолько сильным, и надо будет как-то отменять, то, конечно, они используют этот механизм, скажут: ну, в кассационном или апелляционном порядке мы рассмотрели и пришли к выводу. Такое может быть, но это маловероятно", - считает Джемилев.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ "Верховный суд Крыма" признал объединения "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала самозваный "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность. Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм "антиэкстремистского" законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.

Адвокат Джемиль Темишев, представляющий интересы Меджлиса, заявил, что решение будет обжаловано в Верховном суде России.

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