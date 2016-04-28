Порошенко представил нового главу Херсонской ОГА Гордеева
Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателяХерсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.
Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось сегодня в рамках рабочей поездки президента в Херсон.
Предыдущий губернатор Херсонской области Андрей Путилов после выборов в местные советы возглавил Херсонский областной совет, сложив с себя полномочия губернатора.
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Справка УНИАН. Андрей Гордеев - 33-летний уроженец Белозерского района Херсонской области.
Политическую карьеру начал в 2012 году, став депутатом Херсонского горсовета от партии "УДАР" и помощником-консультантом народного депутата Украины Андрея Путилова.
27 ноября 2014 года был избран народным депутатом Украины от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" по округу №183 (Херсонская область).