В Херсоне приняли присягу 302 патрульных полицейских (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии приняли участие министр внутренних дел Арсений Аваков, руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, начальник патрульной полиции Киева Александр Фацевич.

Также на мероприятии присутствовали народные депутаты Андрей Гордеев и Николай Паламарчук, председатель Херсонского облсовета Андрей Путилов и городской голова Херсона Владимир Миколаенко.

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Как заявил Аваков, начало работы новой патрульной полиции в Херсоне – это «маленький шаг в будущее той страны, в которой хотим жить».

По словам Министра, такое большое количество новых полицейских говорит о том, что жители доверяют правоохранителям.

Деканоидзе сообщила, что за грантовые средства полицейским закупили 30 служебных автомобилей. Если этого количества транспорта окажется недостаточно, руководство готово доукомплектовать автопарк. Кроме того, все патрульные получили полное обмундирование и все необходимые для работы гаджеты.

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«Новая патрульная полиция – это люди, которые должны защищать государство. В ваших руках судьбы не только херсонцев, но и всех украинцев», заявила руководитель Нацполиции, выступая перед херсонскими полицейскими.

По словам начальника новой полиции Херсона лейтенанта Максима Ермакова, в городской патрульной службе 241 мужчина и 61 женщина. Уже сегодня они приступают к исполнению своих прямых служебных обязанностей.

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Как сообщал УНИАН, в Херсоне набор в новую патрульную полицию стартовал 15 сентября. Желание работать в правоохранительной системе изъявили 3532 человека, отбор прошли только 303 из них.