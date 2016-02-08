В Херсоне приняли присягу 302 патрульных полицейских (фото)

14:34, 08 февраля 2016
Общество
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В Херсоне 302 новых патрульных полицейских сегодня, 8 февраля, приняли присягу на верность украинскому народу.

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Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии приняли участие министр внутренних дел Арсений Аваков, руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, начальник патрульной полиции Киева Александр Фацевич.

Также на мероприятии присутствовали народные депутаты Андрей Гордеев и Николай Паламарчук, председатель Херсонского облсовета Андрей Путилов и городской голова Херсона Владимир Миколаенко.

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Как заявил Аваков, начало работы новой патрульной полиции в Херсоне – это «маленький шаг в будущее той страны, в которой хотим жить».

По словам Министра, такое большое количество новых полицейских говорит о том, что жители доверяют правоохранителям.

facebook.com/arsen.avakov.1

Деканоидзе сообщила, что за грантовые средства полицейским закупили 30 служебных автомобилей. Если этого количества транспорта окажется недостаточно, руководство готово доукомплектовать автопарк. Кроме того, все патрульные получили полное обмундирование и все необходимые для работы гаджеты.

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«Новая патрульная полиция – это люди, которые должны защищать государство. В ваших руках судьбы не только херсонцев, но и всех украинцев», заявила руководитель Нацполиции, выступая перед херсонскими полицейскими.

facebook.com/arsen.avakov.1

По словам начальника новой полиции Херсона лейтенанта Максима Ермакова, в городской патрульной службе 241 мужчина и 61 женщина. Уже сегодня они приступают к исполнению своих прямых служебных обязанностей.

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facebook.com/arsen.avakov.1

Как сообщал УНИАН, в Херсоне набор в новую патрульную полицию стартовал 15 сентября. Желание работать в правоохранительной системе изъявили 3532 человека, отбор прошли только 303 из них.

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