Политическое решение о выдаче Савченко принято - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Будем считать, что ровно в этот момент дело для стороны защиты Надежды Савченко, в общем-то, закончено. Основанием этого является то, что мы вступили в следующую фазу, которая как бы изначально предполагалась и касается перспективы уже теперь передачи Савченко в Украину", - отметил Фейгин.

В то же время, подчеркнул он, вопрос процессуального оформления этой передачи остается открытым и будет решаться еще "какое-то время".

"Но принципиальное политическое решение о выдаче Савченко действительно принято", - добавил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

"Впервые во время этого разговора (с Путиным 18 апреля) мы получили свет в конце тоннеля: была достигнута договоренность об алгоритме решения этой проблемы, была достигнута договоренность относительно предварительного срока. Я про эти строки рассказал и маме, и сестре (Савченко), и тем представителям, которые занимаются координацией этих действий", - сказал глава государства.

Справка УНИАН. 22 марта суд в российском Донецке приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов летом 2014 года.

6 апреля после вступления в силу судового приговора она начала сухую голодовку, протестуя против незаконного заключения и приговора и, требуя немедленного возвращения ее в Украину.

19 апреля к украинской летчице пустили украинских консулов. Благодаря этому состоялся телефонный разговор президента Украины с Савченко. После разговора президент сообщил, что Савченко согласилась прекратить голодовку.