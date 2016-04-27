Нуланд поддержала позицию Порошенко по ситуации с Шустером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд сказала на пресс-конференции в Киеве.

"Я думаю, что президент Порошенко наилучшим образом высказался по этому поводу. Когда он сказал, что свобода прессы является величайшим достижением новой Украины, и эта свобода должна быть защищена. Как вы знаете, Соединенные Штаты отстаивают свободу прессы во всем мире. И в частности, отмечу это отдельно, в России, где она ущемляется", - заявила Нуланд.

Как сообщал УНИАН, Фонд занятости аннулировал Шустеру разрешение на работу в Украине, объяснив свое решение «недостоверными сведениями в документах» и открытое в связи с этим уголовное производство.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала украинскую власть разобраться в ситуации вокруг журналиста, продюсера и ведущего телевизионного шоу «Шустер Live» и гарантировать защиту его прав.

В ответ президент Украины выразил надежду, что соответствующие службы в кратчайшие сроки урегулируют инцидент относительно Шустера.

Сам телеведущий заявил о намерении выходить в эфир, а также объявил голодовку до возобновления ему права работать в Украине.