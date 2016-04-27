В СБУ не пустили украинского диссидента Степана Хмару, который явился на допрос по повестке

Как передает корреспондент УНИАН, в здании по улице Владимирская, 33, куда вызвали Хмару на допрос, он несколько минут стучал в дверь, однако никто не открыл.

Поэтому он отправился к соседнему дому в общественную приемную СБУ на Владимирской, 35, чтобы выяснить ситуацию и все-таки попасть на допрос.

Пока ему так и не удалось попасть на допрос, несмотря на наличие у него соответствующего уведомления.

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Сотрудница общественной приемной пообещала выяснить этот вопрос прямо сейчас.

Как сообщал УНИАН, по словам Хмары, ему неизвестно, по какой именно причине его вызывают к следователю СБУ.

Он пояснил, что в уведомлении о вызове только указан номер уголовного дела, но не указано, что это за дело и в каком статусе следователь хочет его допросить.