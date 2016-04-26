Стець обсудит с Ревой аннулирование разрешения Шустеру на работу в Украине

Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина".

Стець отметил, что о событиях вокруг Шустера узнал сегодня из СМИ. Он заверил, что при любых обстоятельствах и в любой ситуации будет стоять на позиции защиты журналистов.

"И мне безразлично, какие фамилия и имя у журналиста: Савик Шустер или какие-то другие", - сказал он.

"Я буду иметь диалог с министром соцполитики. Я хочу услышать аргументы подобного решения", - добавил министр.

По словам Стеця, официальная же позиция Мининформполитики будет сформирована уже после соответствующего диалога.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известному телеведущему-гражданину Канады Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.

Государственная служба занятости заявила, что разрешение было аннулировано на основании представления работодателем документов, которые содержали недостоверные данные.

Сам Шустер заявил журналистам, что намерен выходить в эфир, несмотря на решение Киевского центра занятости.