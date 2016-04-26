Экс-заместитель генпрокурора Сакварелидзе анонсировал создание новой партии

Об этом он заявил на лекции в Киевском национальном университете им Тараса Шевченко, сообщает "Украинская правда".

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"На днях все будет озвучено. Туда будут входить талантливые и некоррумпированные люди, которые хотят что-то изменить в этой стране", - уточнил он.

В то же время он не подтвердил и не опроверг, что в партию войдет председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили.

На вопрос, создается ли партия на платформе "Движение за очищение", Давид Сакварелидзе ответил: "Движение за очищение" свое дело сделало. Изменен премьер-министр, меняется генпрокурор. То есть движение свое дело уже завершило. Пока больше ничего говорить не могу", – сказал Давид Сакварелидзе.