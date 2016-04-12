Новый генпрокурор ничего изменить не сможет - Касько

Об этом экс-заместитель генерального прокурора Виталий Касько рассказал в интервью изданию Ukraine Today.

Комментируя выдвинутые против себя обвинения в отношении якобы незаконного выделения квартиры Касько отметил, что все документы законные и не аннулированы.

"Меня обвиняют в том, что ГПУ выделила мне жилье, и это было незаконно. Но представьте себе, прокуратура же сама мне то жилье выделила, и было это восемь лет назад. И до сих пор все решения о выделении мне жилья – законные, по сей день все документы законные, они не аннулированы. Но прокуроры пытаются заверить общество, что это было незаконно. Пусть пытаются. Я готов доказать всем – прокурорам, судьям - что это неправда", - отметил бывший заместитель генпрокурора.

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Кроме этого Касько сообщил, что дело против него ведут следователи, в отношении которых Генеральной инспекцией проводится антикоррупционное расследование. "В отношении этих лиц ведется следствие – их дела в так называемой Генеральной инспекции, которую создали мы с Давидом Сакварелидзе. И наши следователи и прокуроры с инспекции вели следствие в отношении этих людей, назовем их "людьми Пшонки", которые были коррумпированы. И сейчас они пытаются остановить эти процессы, открывая дела против меня и Сакварелидзе", - заявил Касько.

Относительно будущего генерального прокурора Касько отметил, что без политической воли ни один новый руководитель ведомства не сможет сломать старую систему.

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"Вскоре главные полномочия ГПУ должны перейти в руки органов самоуправления прокуратуры. Эти органы самоуправления должны быть сформированы за три дня. И люди Пшонки сейчас озабочены тем, чтобы назначить своих людей управлять этими новыми органами. Даже если новый Генпрокурор будет "своим человеком", управлять ситуацией без помощи органов самоуправления он не сможет. Поэтому сейчас пытаются назначить на эти должности коррумпированных и управляемых прокуроров", - сообщил Каско.

Вместе с тем он добавил, что личность нового генпрокурора должна быть независимой от власти и политиков, иначе изменений не будет.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько зачитали подозрении в совершении преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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Как утверждают в ГПУ, сообщено о подозрении с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката. В связи с чем подозрение подписано заместителем генпрокурора. «Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.

Сам Касько заявляет, что Генпрокуратура сфабриковала дело в отношении него, чем пытается его дискредитировать.