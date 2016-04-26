Радикал Мосийчук прибыл в ГПУ для получения обвинительного акта

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем, как войти в здание ведомства, в комментарии журналистам депутат отметил, что уже в течение полугода правоохранительные органы нарушают его право на защиту.

"Мне отказывают как подозреваемому в допросе. Я обращался официально с письмами. Они отказываются меня допросить. Это нонсенс", - сказал он.

Кроме того, как утверждает депутат, есть и другие нарушения его права на защиту.

"Я сейчас, как законопослушный гражданин, пойду в прокуратуру, посмотрю, что они подготовили, и соответственно буду действовать согласно Уголовному процессуальному кодексу", - отметил парламентарий и добавил, что его защитник заболел, поэтому он идет в ГПУ один.

Мосийчук также добавил, что 28 апреля должен быть либо продлен срок ведения следствия по его уголовному производству, либо прекращены следственные действия.

"Они не хотят ни то, ни другое делать. Хотят передать материалы в суд. Я с удовольствием хочу, чтобы они их передали. Но лишь в соответствии с действующим законодательством", - добавил парламентарий.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений. В тот день на заседании ВР было продемонстрировано снятое скрытой камерой видео с участием якобы Мосийчука, где речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

В настоящее время Мосийчук освобожден из-под стражи, поскольку срок соответствующей меры пресечения истек.

22 апреля в Генпрокуратуре сообщили, что на 26 апреля вызвали Мосийчука и его адвокатов для вручения копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования.

В ведомстве проинформировали об окончании досудебного расследования по уголовному производству о подозрении Мосийчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.