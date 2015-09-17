Печерский суд в пятницу изберет Мосийчуку меру пресечения - нардеп

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Завтра в 09:00 в Печерском районном суде, ул. Гайцена, 4, состоится суд по избранию мне меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также Мосийчук убежден, что дело против него сфабриковано из-за его активной позиции.

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"По сфабрикованному делу меня пытаются вновь упрятать за решетку. На самом деле меня сажают не за вымышленную взятку. Меня сажают за спасенных патриотов, за отстояных АТОшников, за разоблачение виновных в ряде громких политических и военных дел. За правду сажают меня. За правду и верное служение Украине", - считает народный депутат.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявляет о том, что сейчас ему готовятся предъявить подозрение о якобы получении им неправомерной выгоды.