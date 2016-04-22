Парубий отреагировал на первую "проходную" петицию в ВР, которая набрала 25 тысяч подписей

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Парубия, более 25 тысяч украинцев обратились в парламент с просьбой поддержать правительственный законопроект о профессиональном образовании под регистрационным №3231.

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Председатель Верховной Рады убежден, что “это свидетельствует о росте доверия к законодательному органу”.

В то же время он отметил, что в связи с переформатированием правительства Кабмин отозвал ряд своих законопроектов, в том числе проект закона №3231.

“Поэтому обращаемся к правительству поскорее внести этот проект в Верховную Раду”, - сказалПарубий.

Он подчеркнул, что вопрос образования является приоритетным и важным для парламента.