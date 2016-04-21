Парубий решил бороться с прогульщиками в Раде: не будет подписывать командировки в пленарные недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в сессионном зале после того, как в "сигнальном" голосовании депутатам дважды не хватило голосов для принятия Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании" (о порядке присоединения ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм") (№4232).

"Нет достаточно голосов для принятия решения. Это, по моему глубокому убеждению, очень плохой знак для общества", - сказал Парубий.

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Он подчеркнул вопрос дисциплины депутатов и посещения ими пленарных заседаний.

"Я хочу подчеркнуть, что в дальнейшем я не буду подписывать никаких командировок во время пленарных недель", - сказал Парубий.

Эти его слова депутаты в сессионном зале встретили аплодисментами.