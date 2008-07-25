Россия требует от Украины официально объяснить задержание Затулина

Посольство России в Украине поздно ночью 24 июля передало Министерству иностранных дел Украины ноту с требованием официально объяснить задержание депутата Госдумы РФ Константина ЗАТУЛИНА в Симферополе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского филиала Института стран СНГ.

По данным пресс-службы, в ноте Россия также “очередной раз призвала Украину отказаться от порочной практики ограничения свободы слова и свободы передвижений относительно российских граждан”.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя 24 июля.

По информации российской телекомпании НТВ, К.ЗАТУЛИНА остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили документ о запрете въезда в Украину и поставили соответствующую печать в паспорт.

«Первый рейс вылетает в 8 утра. Соответственно, с 23.00 до 8-ми утра мне будет оказано теплое украинское гостеприимство в VIP-зале. Другими словами, я могу переночевать на диване, на стуле или столе», – заявил К.ЗАТУЛИН.

Как отмечает НТВ, К.ЗАТУЛИН вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в Симферополь чартерным рейсом на теннисный турнир «Большая шляпа», который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.