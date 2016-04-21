Нардеп назвала вероятную дату назначения генпрокурора

Об этом в кулуарах парламента в эфире "112 Украина" сказала народный депутат Виктория Сюмар.

"Я думаю, вопрос по генпрокурору откладывается на 10 мая, этот вопрос с президентом, которого сейчас нет в стране, по определению, и до 10 мая он должен определиться или настаивать на других законопроектах, которые, очевидно, можно будет сделать к тому времени. Времени уже много, я думаю, что будут рассматриваться разные варианты, потому что вы видите, что в первую очередь этот законопроект далеко не все депутаты от БПП поддержали, и в этом есть немало проблем. И это говорит о ситуации, когда с депутатами надо больше общаться, людям, которые принимают решения, и в частности кадровые решения", - сказала Сюмар.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, ВР не поддержала включение в повестку дня проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований" (№4469).

Законопроектом предполагалось, что генеральным прокурором может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права, или опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее 5 лет. В ныне действующем законе предусмотрено, что на должность генпрокурора назначается гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.