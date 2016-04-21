ГПУ уточнила: дела против Пшонки, Кузьмина, Соркина и Якименко не закрыты, а приостановлены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко на брифинге в Киеве.

«Прозвучала в прессе информация о том, что дела были приостановлены. Я хочу разъяснить, в чем дело», - сказал он.

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«Что такое приостановление производства? Есть статья 280 УПК об основаниях и порядке приостановления досудебного расследования. Так вот, когда человек скрывается от правоохранительных органов, есть основания, есть практика производства останавливать для того, чтобы не завершились сроки расследования», - заметил Куценко.

По его словам, «если лица нет, то есть никаких действий с ним проводить мы не можем, срок истекает, и тогда адвокаты совершенно законно будут требовать закрытия дела».

Как сообщал УНИАН, по словам начальника управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергея Горбатюка, Генпрокуратура приостановила досудебное следствие в отношении Якименко, Пшонки, Кузьмина и Соркина в связи с объявлением их в розыск.