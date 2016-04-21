Касько так и не понял, для чего его сегодня позвали на допрос в ГПУ

Об этом Виталий Касько заявил журналистам после допроса в генпрокуратуре. "Допрос закончился, к сожалению, ясности, для чего этот допрос был в Генеральной прокуратуре, он так и не внес. Претензий никаких к следователю нет, но предоставить какую-либо информацию по тем вопросам, которые он задавал, я просто гипотетически не мог. У меня сложилось впечатление, что Генеральной прокуратуре просто хотелось узнать мое мнение как юриста, как бы я оценил эту ситуацию, поскольку доказательств или фактических данных по этому поводу предоставить я не мог, потому что дело касается определенных действий Министерства юстиции", - заявил Виталий Касько.

Читайте такжеКасько прибыл в Генпрокуратуру на очередной допрос

Экс-заместитель генпрокурора отметил, что в ситуации, когда дела бывших высокопоставленных чиновников не расследуются, и ни одно уголовное производство не направлено в суд, действия прокуратуры можно расценивать как трату времени.

Как отметил Касько, его спрашивали "почему Минюст вступил в дело в ЕС, какими нормативными актами это регулируется, что собственно говоря является общедоступной информацией".

При этом отвечая на вопрос, вызвали ли по этому делу представителей Минюста, Касько сказал "я так понимаю, что нет". "Кстати, даже не вызвали того, кто вступил в дело и представлял Украину", - сказал Виталий Касько.

Он уточнил, что допрос проводился относительно злоупотребления служебным положением должностными лицами Минюста.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Касько вызвали на очередной допрос по делу исков Януковича к Украине после допроса по делу о событиях на Майдане в 2013-2014 годах.