Украина готова продемонстрировать решительность в реализации реформ - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганессом Ганом, передает пресс-служба главы украинского государства.

По словам Порошенко, в Украине преодолен политический кризис, сформировано новое проевропейское правительство, в составе которого появился вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мы имеем все предпосылки, чтобы продемонстрировать полную решимость в реализации всего пакета реформ», - подчеркнул Петр Порошенко и добавил, что на заседании Национального совета реформ было согласовано стратегию реформ на первые сто дней деятельности нового Правительства.

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По словам Порошенко, программа деятельности нового Правительства включает в себя выполнение всех обязательств перед МВФ, обеспечение имплементации украинской части Соглашения об Ассоциации с ЕС. Отмечается, что Украина также руководствуется положениями Минских соглашений, которые украинская сторона неуклонно выполняет.

«Для того, чтобы реформы в Украине стали историей успеха нам крайне необходима внутренняя стабильность, единство страны, а также внешняя поддержка и солидарность с Европейским Союзом»,- подчеркнул Петр Порошенко.

Еврокомиссар Йоганесс Ган в свою очередь подчеркнул, что решение о введении безвизового режима демонстрирует также, что ЕС поддерживает Украину и с учетом проведения референдума в Нидерландах.

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«Конечно, решение этого вопроса остается в сфере власти этой страны, однако мы должны учитывать, что Соглашение об ассоциации с Украиной уже ратифицировали 27 стран-членов ЕС», - отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что это решение не должно повлиять на усиление отношений между Украиной и ЕС.