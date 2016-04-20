Чубаров раскритиковал отчет Совета Европы по Крыму, считает его противоречивым

Об этом он заявил во время круглого стола "Временно оккупированные территории: юридические и дипломатические механизмы" в Страсбурге в рамках сессии ПАСЕ, передает DW.

Крымскотатарский политик подчеркнул, что в Крыму "к представителям одной религиозной конфессии, кроме татар, которые проповедуют ислам, в дома не врываются правоохранители", а запрет российскими властями деятельности Меджлиса является "лучшим доказательством того, что со стороны оккупационной власти против крымскотатарского народа ведется политика на уничтожение".

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По словам Чубарова, Украина заинтересована в международных миссиях в Крыму, но этими миссиями должны заниматься специализированные институты. "Совет Европы институт Комиссара по правам человека, соответствующие комитеты, которые занимаются правами человека, и мониторинги от их имени будут более объективными и соответствовать реальному положению вещей в Крыму", - подчеркнул Чубаров и рассказал, что собирается донести свои оценки относительно отчета миссии СЕ к генсеку организации Турбьерну Ягланду.

В то же время, как стало известно DW, руководитель СЕ запланированную встречу с главой Меджлиса отменил.

Ранее Чубаров заявлял, что крымские татары не возьмут оружие, чтобы противостоять оккупационной власти Крыма, а продолжат добиваться возвращения полуострова в состав Украины дипломатическими и политическими методами.