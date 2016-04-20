Крымские татары не возьмут оружие, чтобы противостоять оккупационной власти Крыма - Чубаров

Об этом заявил в эфире на телеканале 112 Украина народный депутат БПП Рефат Чубаров.

"Крымские татары не возьмут оружие по многим причинам и не только потому, что для татар всегда, знаете, самым главным принципом из которого они исходили, был принцип ненасилия. Это то, что является отличительным для крымскотатарского национального движения. Но также исходя из того, что у них нет оружия, они живут в среде людей, которые по-разному относятся к России и Украине. Все население Крыма 2,25 млн человек и среди них только 300 тыс. крымских татар. Они и далее будут осуществлять ту смесь факторов, методов, которые приведут Крым к освобождению от оккупантов, это политическое, дипломатическое. Мы будем всеми силами убеждать наших партнеров усилить мероприятия экономического давления на Россию и наши партнеры должны помогать Украине укреплять армию", - подчеркнул Чубаров.

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Как сообщал УНИАН, по словам Рефата Чубарова, под запрет Меджлиса в Крыму подпадает более 2,5 тыс. человек, которые являются членами более чем 250 поселковых, городских и сельских Меджлисов.

Напомним, российские власти внесли Меджлис крымскотатарского народа в список общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности".