Рада назначила досрочные выборы 21 поселкового и сельского председателя

Как передает корреспондент УНИАН, постановлением назначены выборы одного поселкового и 20 сельских председателей местных советов.

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Как сообщила народный депутат, член Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Елена Бойко, в ВР поступили 22 ходатайства о назначении внеочередных выборов в связи с досрочным прекращением полномочий одного поселкового и 21 сельского головы.

По ее словам, по собственному желанию в связи с поданным заявлением в соответствующий совет, уволились 18 голов, а полномочия четырех прекращены досрочно в связи со смертью.

Бойко сообщила, что комитет решил не назначать выборы Советского сельского головы (Советский сельский совет Бердичевского района Житомирской области), поскольку ВР приняла решение о переименовании этого населенного пункта, и в областном совете еще продолжается процедура переименования. По ее словам, поэтому этот вопрос отложен до полного документального завершения переименования данного населенного пункта.