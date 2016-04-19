Мэра Вышгорода сегодня могут выпустить под залог

Об этом говорится в сюжете ТСН. Ранок.

Накануне вечером за мэра был внесен залог в размере 5 миллионов гривен.

Для внесения залога за Момота, 2 млн 585 тыс. грн дала жена нардепа из депутатской группы "Воля народа" Ярослава Москаленко, 1 млн 400 тыс грн - внефракционный нардеп Юрий Деревянко, 1 млн грн внес Сергей Костырко, 15 тыс. грн – неравнодушные жители Вышгорода на счет жены Вышгородского мэра, Марины Момот.

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Ранее, в Службу Безопасности Украины обратился представитель строительной фирмы, которая возводит в Вышгороде жилой комплекс. От него мэр якобы требовал € 200 тысяч и около трех тысяч квадратных метров в новостройке.

За такую взятку Момот якобы обещал не препятствовать строительству жилого комплекса. При этом, городские депутаты и глава райгосадминистрации, вместе с коллегами задержанного уверяли, что Алексей Момота не мог взять взятку.

По словам защитников Момота, такая ситуация возникла, из-за строительного скандала, который разгорелся в городе. Якобы в одном из переулков планировали снести дома, чтобы возвести новостройки, но мэр встал на защиту жителей и не разрешил снос. Поэтому его задержание – это месть, уверяют сторонника мэра.