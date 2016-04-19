Минюст в ближайшие два дня направит России запрос о передаче Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по результатам межведомственного совещания высокого уровня о процессе возвращения Савченко в Украину.

"Юридические меры - это один из элементов, и мы подадим соответствующие документы. Буквально, я думаю, в течение двух следующих дней. Сейчас мы приняли решение дать возможность дипломатам поработать с той стороной, чтобы получить алгоритм и гарантии соблюдения сроков возвращения Надежды на территорию Украины", - сказал Петренко.

"Касающиеся Министерства юстиции, все документы, которые касаются юридической стороны, у нас готовы... Мы находимся на низком старте, чтобы эти процессы запустить... Мы очень рассчитываем на политическую и дипломатическую составляющие в этом процессе", - сказал Петренко.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля Петренко проинформировал, что Министерство юстиции Украины получило обращение Савченко, в котором она просит начать процедуру возвращения ее в Украину.

Суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.