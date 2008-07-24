Ющенко считает, что Жвания причастен к его отравлению

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС) причастен к его отравлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, отвечая на вопрос, причастен ли, по его мнению, Д.Жвания к его отравлению, В.Ющенко ответил: "Думаю, так. Это мягкая форма - хотел бы подчеркнуть, чтобы сохранить равновесие перед законом, следственными органами, честными людьми".