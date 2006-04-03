Итоги выборов в Луганске

На выборах в Луганский городской совет прошли Партия регионов, Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция», БЮТ и КПУ.

Как сообщил УНИАН председатель Луганской городской территориальной избирательной комиссии Алексей КАЧАН, депутатские мандаты между этими политическими силами распределены следующим образом: Партия регионов – 61 мандат, блок «Народная оппозиция» - 7 мандатов, БЮТ – 4 мандата, КПУ – 4 мандата.

Эти же политические силы прошли и в областной совет, а депутатские мандаты, согласно данным областной ТИК, распределились следующим образом: Партия регионов – 100, блок «Народная оппозиция» - 8, КПУ – 7, БЮТ – 5.