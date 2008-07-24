Ющенко: 1020-летие крещения Киевской Руси вляется праздником нашей европейскости

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает уникальную роль православной веры в формировании украинского общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Украинского государства на открытии конференции “Региональный диалог между православными церквями и фракцией Европарламента Европейская народная партия (Христианские демократы) и Европейские демократы”, которая походит в Киеве.

К участию в мероприятии приглашены Президент фракции Европейская Народная партия (Христианские демократы) и Европейские демократы в Европейском Парламенте Йозеф ДАУЛЬ, руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, Архиепископ Франции, Представитель Вселенского патриархата в Европейском Союзе Митрополит ЭМАНУИЛ, Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата ВЛАДИМИР, а также представители других церквей, действующих в Украине.

“В любом обществе церковь играет важную, уникальную роль в формировании общечеловеческих ценностей и человеческой морали. С ее развитием и функционированием связано становление государственности, письменности, науки и образования”, - сказал В.ЮЩЕНКО в своем приветственном слове участникам собрания.

Президент отметил чувствительность и актуальность темы проведения государственной духовной политики и жизни церкви. “Крещение князем Владимиром Киевской Руси сформировало фундаментальную украинскую европейскость. Сегодняшнее празднование 1020-летия этого события является праздником нашей европейскости. По своим моральным и духовным традициям мы являемся неотъемлемой частью Европы. Мы имеем полное право жить в общем европейском доме – это наша стратегическая цель и мы ее достигнем”, - подытожил Президент Украины.