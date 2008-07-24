Симоненко благодарит Тимошенко за поддержку позиции КПУ

” относительно сохранения льготного налогообложения сельхозпроизводителей

Житомир. 23 июля. УНИАН. Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о сохранении льготного налогообложения сельхозпроизводителей является поддержкой позиции КПУ в этом вопросе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил на пресс-конференции в Житомире.

"Это - наша позиция, и мы неоднократно выступали публично и требовали от правительства Ю.ТИМОШЕНКО ни в коем случае не снимать льготу, согласно которой налог на добавленную стоимость оставался на селе", - сказал лидер коммунистов.

По словам П.СИМОНЕНКО, эта дополнительная льгота была отменена для выравнивания возможностей украинского товаропроизводителя с заграничным, что привело бы к уничтожению отечественного товаропроизводителя.

"Поэтому фракция коммунистов в ВР не голосовала ни разу за предложения, которые имели отношение к программе ВТО (а это программа ВТО) и требовала от правительства срочно пересмотреть свои позиции, и если правительство заявляет, что поддерживает позицию коммунистов, то только будем благодарны, потому что это прежде всего поддержка нашего крестьянина", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 23 июля на заседании Кабмина заявила о намерении правительства сохранить льготное кредитование для сельхозпроизводителей.

"Я хотела бы отметить вопрос, который, по моему мнению, имеет стратегический характер. Это законопроект о налогообложении сельхозпроизводителей с учетом вступления Украины в ВТО. Этот законопроект предусматривает, что с 1 января 2009 года, а я напомню, что до 1 января 2009 года мы отработали механизм, как сохранить льготное налогообложение для аграриев. Сегодня мы рассмотрим законопроект, который предусматривает с 1 января 2009 года также соответствующее налогообложение", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.