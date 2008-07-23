В суете вокруг Борисполя Криль увидел след Тимошенко

Председатель "Единого Центра", народный депутат Игорь КРИЛЬ (НУ-НС) считает, что в обострении ситуации вокруг аэропорта "Борисполь" заинтересованы приближенные к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО бизнес-группы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Единого Центра".

В частности, по словам И.КРИЛЯ, ситуация вокруг аэропорта "Борисполь" обострилась из-за экономической привлекательности этого объекта. "Этот аэропорт – не только воздушные ворота Украины. Это единственный в Украине прибыльный аэропорт с годовым доходом более 500 млн. грн.», отметил председатель "Единого Центра".

Депутат напомнил, что кредит, предоставленный Японией государственному предприятию «Международный аэропорт «Борисполь», предусматривал строительство нового пассажирского терминала, что позволило бы увеличить пассажиропоток и, соответственно, доходы бюджета.

Однако, по мнению И.КРИЛЯ, "такой ход событий не устраивает Ю.ТИМОШЕНКО и ее ближайшее окружение, которое желает получить очередной "лакомый кусок" государственной собственности".

Лидер "ЕЦ" считает действия правительства Ю.ТИМОШЕНКО относительно отказа от кредита и передачи строительства терминала D частным структурам "ни чем иным, как нанесением экономического вреда интересам государства".

По мнению И.КРИЛЯ «частные терминалы на территории государственного аэропорта «Борисполь» могут стать одним из элементов доведения этого предприятия до банкротства и последующей передачи стратегического государственного объекта в частные руки».

Председатель "Единого Центра" убежден, что ситуация вокруг аэропорта «Борисполь» должна стать предметом рассмотрения правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, 21 июля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что Минтранс отказался от строительства терминала D в аэропорту «Борисполь» на средства японского кредита, и намеревается привлечь к строительству частного инвестора.

По его словам, несмотря на то, что тендер проведен, и японский банк согласился с тем, что компания Dogus выиграла тендер на строительство терминала, было принято правительственное решение строить этот терминал за счет частных инвестиций.

«Мы провели на этой неделе целую серию консультаций в правительстве, и пришли к выводу, что будем действовать в соответствии с концепцией (развития аэропортов - УНИАН), то есть терминалы будут строить частные компании и будут эксплуатировать", - отметил министр.

Ранее, 4 июля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что считает необходимым перенаправить средства японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на достройку окружной дороги в Николаеве.

Между тем в Посольстве Японии в Украине были удивлены такими заявлениями, и сказали о необходимости обсудить этот вопрос с представителями Минтранса.

Сегодня, 23 июля, вопрос об отказе от использования японского кредита для строительства терминала в аэропорту «Борисполь» не выносился на заседание Кабинета министров, поскольку, как пояснил журналистам И.ВИНСКИЙ, он нуждается в последующей доработке.