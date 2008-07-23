Бойко агитирует Тимошенко ехать в Среднюю Азию

Руководителю правительства Юлии ТИМОШЕНКО нужно ехать в Среднюю Азию и договариваться по существу вопроса о комфортной цене на газ для Украины, считает народный депутат Украины, министр топлива и энергетики Оппозиционного правительства Юрий БОЙКО.

Как сообщила УНИАН пресс-служба народного депутата, об этом он заявил в интервью украинской службе Би-Би-Си.

«Руководитель «Газпрому» уже несколько раз бывал на переговорах в Киеве, поэтому ничего экстраординарного, по моему убеждению, в этом визите нет, - сказал Ю.БОЙКО. - Есть рабочий визит, потому что ситуация сложная – существуют очень большие долги между НАК «Нафтогаз» и «РосУкрЭнерго». Общая задолженность составляет под 2 млрд. грн., и это, безусловно, тревожит российскую сторону. Тем более что есть позиция среднеазиатских государств относительно цены на газ на следующий год. Это тоже ключевой вопрос, и я считаю, что здесь нужно иметь единую государственную переговорную позицию, чтобы так же, как мы, то есть правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в прошлом году, отстояли комфортную цену на газ для Украины», - заявил экс-министр топлива и энергетики.

Отвечая на вопрос относительно будущей цены на газ для Украины, Ю.БОЙКО заметил, что в таком важном вопросе руководство государства должно быть объединено, а все видели вчера отдельные встречи руководителя правительства и Президента с председателем «Газпрома».

«В переговорах по газу государство не может отстоять выгодную для себя с точки зрения экономики позицию, если нет единого мнения у руководства государства», - заметил Ю.БОЙКО.

«Что касается новой цены на газ, то, как известно, есть непосредственная позиция среднеазиатских государств. И это на данный момент - главная проблема, что они хотят иметь исходную цену европейского уровня. Я не могу сейчас сказать, по какой цене он (газ – УНИАН) будет, потому что это предмет переговоров с руководителями. Но то, что он будет дороже, чем сегодня, это уже факт».

Ю.БОЙКО заметил, что сложившуюся ситуацию еще можно попробовать каким-то образом смягчить. Но, во-первых, руководителю правительства нужно поехать туда, в Среднюю Азию, и заявить там о своей позиции. «Потому что было много разговоров о необходимости визита, но ни разу госпожа ТИМОШЕНКО не ездила ни в Узбекистан, ни в Казахстан, ни в Туркменистан, хотя именно они являются поставщиками газа в нашу страну. А еще я помню заседание СНБОУ, на котором Юлия Владимировна сама попросила Президента поручить ей поехать в среднеазиатские страны. Президент поручил ей поехать, но, как известно, премьер это поручение так и не выполнила. То есть, нужно перейти от деклараций о переговорах к переговорам по существу вопроса», - выразил свою позицию народный депутат.

Как сообщалось, вчера, 22 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встречался с председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ, а также состоялась встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ А. МИЛЛЕРОМ, на которой стороны обсудили подготовку долгосрочного контракта на поставку газа в Украину в 2009-й и последующие годы.