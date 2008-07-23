Симоненко не заинтересован в развале коалиции

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что распад действующей коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко и "Нашей Украины – Народной самообороны" приведет к узурпации власти Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил в эфире телестудии "Винничина" во время пребывания в Виннице.

"Разрушение коалиции "Наша Украина" - БЮТ фактически не приведет к формированию новой коалиции. Это и есть реальная угроза, потому что позволяет нынешнему Президенту распустить Верховную Раду и узурпировать власть", - сказал лидер коммунистов.

По словам П.СИМОНЕНКО, Партия регионов, понимая, что "без участия "помаранчевых" они не смогут создать коалицию, постоянно ведет переговоры о создании коалиции с "Нашей Украиной".

"Они пытаются договориться с В.ЮЩЕНКО, и тогда у них будет необходимых 226 голосов, но это бесперспективно, потому что большая часть партий блока "Наша Украина" заявила, что они никогда не будут поддерживать коалицию с Партией регионов", - отметил он.