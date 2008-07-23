Ехануров пообещал показать, что сделали с армией власть и оппозиция

Подготовка к параду войск в Киеве по случаю Дня Независимости Украины проходит согласно плану.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Министерства обороны.

Как говорится в сообщении, все подразделения воинских частей, которые будут принимать участие в военном параде, уже прибыли под Киев, где сейчас проходит подготовка.

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, говоря о финансировании мероприятий по подготовке к параду, отметил очень тесное сотрудничество в этом вопросе Минобороны с Министерством финансов, а также значительную работу, которая проводится в самом военном ведомстве.

”На параде мы покажем, какая украинская армия. Это - результат работы как власти, так и оппозиции. И если мы хотим иметь современную армию, то, наверно, нужно, чтобы военное оборудование было не только на выставках”, – отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

В этом контексте он привел в пример грузинскую армию, которая за последние три года закупила уже 400-й автомобиль марки “КрАЗ” в Украине, тогда как для нужд ВС Украины пока приобретено всего 58 таких грузовиков.

”Это показатель того, как вкладываются средства в армию”, – сказал министр обороны.