Кернес не явился на допрос в МВД

По состоянию на 10.00 секретарь харьковского городского совета Геннадий Кернес на допрос к следователю Главного следственного Управления МВД не явился.

Источники Сегодня сообщают, что пока решение о силовом приводе Кернеса на допрос не принято, в ГСУ ожидают его объяснений (возможно он не пришел по уважительным причинам, например, заболел и т.д.).

Газете стало известно, что кроме упомянутого выше дела, господин Кернес является фигурантом еще двух: одно расследует Харьковская облпрокуратура (там речь идет о конфликте с местным депутатом Р.), другое - генеральная прокуратура (о нанесении увечий господину М. ).

Напомним, вчера, 22 июля в Харькове работники милиции обеспечили принудительный привод Кернеса на допрос.

По информации МВД, принудительный привод Кернеса был осуществлен "во исполнение постановления следователя по делу о покушении на убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины".

Около 22:00 Геннадия Кернеса отпустили. Допрос планировали продолжить сегодня в 9:00.