Ющенко готов к роспуску парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает роспуска новоизбранной Верховной Рады в случае несоздания ею парламентского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире одного из тернопольских телеканалов (эфир транслировался Первым национальным каналом).

На вопрос, готов ли Президент к роспуску парламента, если тот не сформирует парламентского большинства, В.ЮЩЕНКО ответил: «Очевидно. Очевидно, это норма, это обязанность Президента, если на протяжении 60 дней не будет сформировано большинство, сформировано правительство, то парламент не выполняет свои функции, он не имеет механизма принятия решений».

В.ЮЩЕНКО отметил, что лишь парламентское большинство является гарантом принятия соответствующих законодательных инициатив ВР. По его словам, если большинства нет, то парламент является недееспособным. «Если только парламент не будет способен сформировать такое большинство, то, безусловно, наступает тот инструментарий, который предусматривает право действий Президента в таком случае», - сказал он.