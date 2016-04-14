В ЕС и США поздравили Гройсмана с назначением на должность премьер-министра

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, вице-президент США выразил надежду, что назначение нового правительства создаст необходимый импульс для ускорения системных реформ в Украине в соответствии с программой сотрудничества с МВФ и Соглашения об ассоциации с ЕС. Байден подтвердил солидарность США с Украиной и готовность его государства в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку Украине на пути преобразований.

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В ответ Гройсман подчеркнул неизменность курса реформ в Украине и подчеркнул осознание новым Правительством необходимости ускорения темпа и повышения качества системных преобразований в государстве. Он также выразил благодарность Байдену за его личную роль в поддержке Украины Соединенными Штатами.

Президент Европейского парламента Мартин Шульц высоко оценил эффективное двустороннее взаимодействие между Верховной Радой и Европейским парламентом, которой обозначился период пребывания Гройсмана на должности Председателя Верховной Рады Украины. В свою очередь премьер-министр Украины поблагодарил Мартина Шульца за практический вклад Европейского Парламента в процесс укрепления институциональной способности Верховной Рады и заверил в готовности правительства поддерживать этот процесс.

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Высокий представитель ЕС Федерика Могерини отметила солидарную позицию Европейского Союза в поддержке Украины в преодолении актуальных вызовов. Гройсман, в свою очередь, выразил благодарность Европейской Комиссии за готовность поддерживать новое правительство во внедрении ключевых реформ, модернизации страны и борьбе с коррупцией, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины назначила спикера парламента Владимира Гройсмана на пост премьер-министра.