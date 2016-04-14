Сегодняшнее заседание Верховной Рады досрочно закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим, обращаясь в целом к присутствующим в сессионном зале, он спросил, будет ли завтра в Верховной Раде Час вопросов к правительству.

"Нет, говорят нет", - сказал Парубий.

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Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты распустили Кабинет министров и утвердили состав нового правительства.