Сегодняшнее заседание Верховной Рады досрочно закрыто
15:43, 14 апреля 2016Политика
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Депутаты уже закрыли свое заседание / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим, обращаясь в целом к присутствующим в сессионном зале, он спросил, будет ли завтра в Верховной Раде Час вопросов к правительству.
"Нет, говорят нет", - сказал Парубий.
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Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты распустили Кабинет министров и утвердили состав нового правительства.
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