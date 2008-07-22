В Чернигове - свой Кернес?
11:59, 22 июля 2008Политика
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Депутаты будут голосовать за прекращение полномочий секретаря
Депутаты Черниговского городского совета на очередной сессии внесли в повестку дня вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря городского совета Виталия ГОЛЬЦА.
Как передает корреспондент УНИАН, за включение этого вопроса в повестку дня, предложенное фракциями КПУ и ПСПУ, проголосовали 30 депутатов из 45 собравшихся.
Депутат от КПУ Михаил ПЕТРУЩЕНКОВ зачитал заявление, в котором основанием для прекращения полномочий секретаря горсовета называется "некорректная морально-этическая и безответственная служебная деятельность" В.ГОЛЬЦА.
Сейчас в работе сессии объявлен перерыв.
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