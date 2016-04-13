Великобритания призывает РФ допустить иностранных врачей для обследования Савченко

Об этом говорится в заявлении Лидингтона, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что состояние здоровья Надежды Савченко серьезно ухудшается. Она уже 7 дней отказывается от пищи и воды в знак протеста против ее незаконного заключения в России, ложного судебного рассмотрения, принятия решения и осуждения", - подчеркнул Лидингтон.

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В связи с этим британский министр вновь призвал Россию срочно выполнить ее международные обязательства, в том числе Минские соглашения, и немедленно освободить Савченко.

Одновременно Лидингтон заявил: "Я настоятельно призываю Россию продемонстрировать доброжелательность и удовлетворить просьбу госпожи Савченко относительно получения немедленной медицинской помощи от групп международных врачей".

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

11 апреля один из ее адвокатов Николай Полозов сообщил, что объективной информации о состоянии здоровья Савченко нет.