Российские врачи решили, что Савченко не нужна госпитализация

Консилиум врачей оценил состояние здоровья незаконно осужденной на 22 года колонии украинской летчицы Надежды Савченко как удовлетворительное, в госпитализации она не нуждается.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"По результатам проведенного осмотра и клинико-инструментальных исследований врачебный консилиум оценил состояние здоровья Савченко как удовлетворительное, в экстренной госпитализации не нуждается", - сообщили в ФСИН.

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При этом она остается под динамическим наблюдением врачей-специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию, отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.