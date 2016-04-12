Российские врачи решили, что Савченко не нужна госпитализация
Во ФСИН заявили, что Савченко остается под динамическим наблюдением врачей-специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию.
Консилиум врачей оценил состояние здоровья незаконно осужденной на 22 года колонии украинской летчицы Надежды Савченко как удовлетворительное, в госпитализации она не нуждается.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.
"По результатам проведенного осмотра и клинико-инструментальных исследований врачебный консилиум оценил состояние здоровья Савченко как удовлетворительное, в экстренной госпитализации не нуждается", - сообщили в ФСИН.
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При этом она остается под динамическим наблюдением врачей-специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию, отметили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.
После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.