Абромавичус заявил, что ему не предлагали должностей в новом правительстве

Об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН о том, планирует ли министр работать в новом правительстве.

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"А мне никто не предлагал, - сказал Абромавичус. - У всех нормальных людей все зависит от команды и программы. Я приходил минимум на 2 года, пробыл полтора года. Я всегда рассматриваю предложения".

При этом он подчеркнул, что команда является ключевой составляющей работы любого чиновника. "Все наши беды от того, что в ГФС, в Фонде госимущества, в других структурах часто назначают достаточно нормального руководителя, а затем вся команда зависит не от него. А потом мы все видим, что получается, - сказал Абромавичус. - Министр должен сам набирать себе команду. Не должно быть так, что министра выбирает один, а заместителей кто-то другой".

Как сообщал УНИАН, 10 апреля действующий премьер-министр Арсений Яценюк заявил о решении подать в отставку после многомесячного политического кризиса, возникшего в начале года. Кризис был спровоцирован отставкой нескольких министров в январе этого года, а также попытками переформатировать парламентскую коалицию. После заявления Яценюка переговоры по коалиции и новому составу правительства ускорились, однако каких-либо окончательных решений пока не принято.

В феврале Абромавичус заявил, что решил подать в отставку в связи с беспрецедентным давлением, которое оказывали на министерство представители пропрезидентской фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.