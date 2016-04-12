Гройсман назвал своих кандидатов в новое правительство

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно предложению, первым вице-премьером будет Виталий Ковальчук, против которого Гройсман выступил вечером.

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Кроме того были предложены следующие кандидатуры:

Вице-премьер по гуманитарным вопросам - Павел Розенко;

Вице-премьера Евроинтеграция Иванка Климпуш-Цинцадзе;

Кроме того, в новом кабмине будет должность вице-премьера по делам АТО и оккупированным территориям, которую займет Владимир Кистион.

Министр Кабинета министров - Саенко;

Минобразования - Лилия Гриневич;

Минсоцполитики - Максим Нефьодов;

Минфин - Александр Данилюк;

Должность министра экономики пока вакантна, но фракция определилась с первым замминистра – Юлия Ковалив.

Главой МОЗ предлагают назначить Александра Реву.

Мининфрастурктуры - Владимир Омельян;

На Минтопэнерго пока тоже не выбран кандидат.

Минэкологии - Остап Семерак;

МИД - Павел Климкин;

МОУ - Степан Полторак;

АПК – Тарас Кутовой;

Минкульт - Евгений Нищук.