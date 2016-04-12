Гройсман назвал своих кандидатов в новое правительство
Кандидат в премьеры Владимир Гройсман предложил фракции БПП состав нового Кабинета министров.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Согласно предложению, первым вице-премьером будет Виталий Ковальчук, против которого Гройсман выступил вечером.
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Кроме того были предложены следующие кандидатуры:
Вице-премьер по гуманитарным вопросам - Павел Розенко;
Вице-премьера Евроинтеграция Иванка Климпуш-Цинцадзе;
Кроме того, в новом кабмине будет должность вице-премьера по делам АТО и оккупированным территориям, которую займет Владимир Кистион.
Министр Кабинета министров - Саенко;
Минобразования - Лилия Гриневич;
Минсоцполитики - Максим Нефьодов;
Минфин - Александр Данилюк;
Должность министра экономики пока вакантна, но фракция определилась с первым замминистра – Юлия Ковалив.
Главой МОЗ предлагают назначить Александра Реву.
Мининфрастурктуры - Владимир Омельян;
На Минтопэнерго пока тоже не выбран кандидат.
Минэкологии - Остап Семерак;
МИД - Павел Климкин;
МОУ - Степан Полторак;
АПК – Тарас Кутовой;
Минкульт - Евгений Нищук.