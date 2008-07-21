Началась встреча Тимошенко с Меркель

Началась встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, встреча проходит в расширенном составе. С украинской стороны, в частности, на встрече присутствуют: вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр Кабинета министров Петр КРУПКО. С немецкой стороны – спикер федерального правительства ФРГ Ульрих ВИЛЬГЕЛЬМ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Райнгард ШЕФЕРС, министериаль-директор, советник федерального канцлера Германии по вопросам внешней политики и политики безопасности Кристоф ГОЙСГЕН и министериаль-директор, советник федерального канцлера Германии по вопросам европейской политики Уве КОРСЕПИУС.

Ожидается, что по окончании встречи состоится совместный подход к прессе Ю.ТИМОШЕНКО и А.МЕРКЕЛЬ, во время которого будет сделано заявление для СМИ.