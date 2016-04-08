В Нидерландах заявили, что им может понадобиться несколько месяцев для решений по ассоциации Украина-ЕС

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на еженедельной пресс-конференции, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание De Telegraaf.

По его словам, сейчас перед властью стоит вызов не оскорбить чувства избирателей, которые проголосовали за вариант "нет".

"Это сложный процесс с несколькими игроками. Эта ситуация создает для нас головную боль, потому что здесь мы оказались на неизвестной территории. Есть много вариантов. И, возможно, нужно будет несколько месяцев, прежде чем найти решение", - сказал Рютте.

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На следующей неделе он планирует обсудить с парламентом результаты референдума и дальнейшие шаги. Далее эти вопросы будут обсуждаться в Брюсселе за закрытыми дверями.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По предварительным данным, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.

7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который будет приемлемым для всех сторон.