"Дерзкая попытка запугать": У Климкина отреагировали на обстрелы боевиками патруля ОБСЕ

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«Считаем этот случай очередной дерзкой попыткой запугать наблюдателей СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, что Россия и ее марионетки должны выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей», - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД требует от России и ее боевиков на Донбассе прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ СММ ко всей территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и к неконтролируемому Украиной участку украинско-российской границы, как это предусмотрено Минскими договоренностями.

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Украинская сторона, отметили в ведомстве, обеспечивает наблюдателям ОБСЕ безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, как это предусмотрено мандатом Миссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил об обстреле боевиками «ДНР» автомобиля миссии.

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"Серьезный инцидент произошел вчера, когда транспортное средство СММ ОБСЕ было обстреляно и уничтожено возле Снежного. Чуть позже так называемые члены «ДНР» остановили нашу миссию, направив оружие на наших наблюдателей", - сказал Хуг.