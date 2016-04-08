Российско-террористические войска усиливают свои формирования в районе Авдеевки – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, согласно сообщению, 7 апреля противником на Донецком направлении «осуществлялось усиление передовых подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ – в район промышленной зоны Авдеевка прибыло две штурмовые группы».

Также, по данным ГУР, 7 апреля боевики осуществляли разведку на переднем крае и в тактической глубине обороны сил АТО, в том числе путем направления диверсионно-разведывательных групп и применения беспилотных летальных аппаратов оперативно-тактического уровня (БПЛА выполнил полет с территории РФ).

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Кроме того, боевиками применялись снайперские группы, проводилась дезорганизация системы управления и связи передовых подразделений сил АТО, а также противодействие полетам БПЛА.

«Зафиксировано использование станции радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель» и комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3» ВС РФ в районе н.п. Макеевка (производятся только в России)», - подчеркнули в ГУР.

В разведке также отметили, что «в зоне ответственности 2 АК (Луганск) ВС РФ продолжается накопление запасов горюче-смазочных материалов для нужд частей и соединений корпуса, установлено прибытие с территории России (через Изварино) в город Луганск эшелона с дизельным топливом (1 тыс. тонн)».

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