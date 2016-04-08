Запрет российских фильмов: Нацтелерадио требует от Минкульта обнародовать критерии формирования "черного" списка

Копии писем на своей странице в Facebook обнародовал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

"Непонятны критерии для принятия решений, ограничения и запрета, определенные за закрытыми дверями во время составления Министерством культуры перечня лиц - неужели это принципы построения правового европейского государства?", - говорится в письме.

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В письме также приведены "небольшой перечень классических мировых фильмов, которых Министерство лишает украинского зрителя".

Щойно підписав лист Віце-прем'єр-міністр Міністру Культури України В'ячеславу Кириленку.Лист може йти поштою декілька ... Опубліковано Юрієм Артеменком 8 квітня 2016 р.

"Прошу Вас, уважаемый Вячеслав Анатольевич (министр культуры Вячеслав Кириленко - УНИАН), срочно определить и обнародовать критерии к формированию Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности...Просмотреть уже существующий Перечень лиц", - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ призвала Минкульт пересмотреть подход к запрету российских фильмов.