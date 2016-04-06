СБУ призвала Минкульт пересмотреть подход к запрету российских фильмов (документ)

Это дискредитирует деятельность действующей власти и наносит вред имиджу страны и за рубежом. Об этом говорится в письме главы Службы безопасности Украины Василия Грицака к главе Минкульта Вячеславу Кириленко, которое на своей странице в Facebook обнародовала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Минкультуры использует полученные списки (от СБУ - Ред.) с целью запрета распространения и демонстрации фильмов без их взвешенной оценки и детального анализа. В результате этого, в указанный Минкультуры перечень попали фильмы, запрет которых может трактоваться как посягательство на конституционные права граждан", - отмечается в письме.

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В Службе безопасности подчеркивают, что Минкульт таким образом пренебрегает функцией, которая возложена на Госагентство по вопросам кино - центральный орган исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере кинематографии.

СБУ призывает Министерство культуры пересмотреть свои подходы в принятии решений по запрету демонстрации в Украине российских фильмов, произведенных до 2014 года.

Напомним, в конце марта Рада запретила трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды, это распространяется на фильмы, произведенные и (или) впервые обнародованные (продемонстрированы) после 1 января 2014 года.