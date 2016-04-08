МИД: Вытягивать Савченко уже из тюрьмы будет сложнее с каждым днем, надо это делать сейчас

Об этом посол по особым поручениям МИД Дмитрий Кулеба сказал в интервью журналу «Фокус».

«Ее нужно освободить в ближайшее время, сразу после того, как приговор вступил в силу. Внимание к ее делу сейчас максимальная, о ней вспоминает президент США Барак Обама в разговоре с Путиным, и этим вниманием надо воспользоваться. Если Савченко успеют этапировать, тогда с каждым днем вытащить ее будет все сложнее», - сказал Кулеба.

Дипломат отметил, что обмен Савченко на российских ГРУшников является «рабочим вариантом, но не единственным».

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«О других я не хочу говорить, потому что россияне работают по принципу «все, что вы скажете, будет использовано против вас». Любое наше заявление они выворачивают наизнанку, пытаясь нас дискредитировать или добиться дополнительных уступок», - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Россия создала новый феномен — международных политических заложников.

«Ты хватаешь гражданина другой страны, выдумываешь какие-то обвинения и бросаешь его за решетку. Эта ситуация шокирует международных правозащитников - они видели, как таким образом страна обращается со своими гражданами, но когда с чужими - это уже вне всяких рамок», - сказал Кулеба.

Он также отметил, что в этой истории Савченко выступает в роли якоря.

«Когда нам удастся вытащить ее, тогда откроется путь к освобождению всех украинских политзаключенных в России», - добавил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта, Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновляет сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля приговор вступил в силу, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

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